انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بالبدرشين

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة شاب لقي مصرعه غرقًا خلال الاستحمام في نهر النيل بالبدرشين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية البلاغ

وكانت البداية بورد بلاغ لمدير الإدارة العامة للمباحث مدحت فارس، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بقسم شرطة البدرشين، من غرفة الأهالي بمصرع شاب غرقًا.

غرق الشاب خلال الاستحمام

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين غرق شاب خلال الاستحمام في نهر النيل، ولا توجد شبهة جنائية.