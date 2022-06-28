حورية فرغلي تستعد لطرح أغنية مع مطرب الراب جيفارا بابلو

تتعاون الفنانة حورية فرغلى مع مطرب الراب الشهير جيفارا بابلو في أحدث أغانيه، وتعد هذه المرة الأولى لها في مجال الغناء.

تفاصيل غناء حورية فرغلي

وقال مطرب الراب الشهير جيفارا بابلو، إنه سعيد بالتعاون مع حورية فرغلى في هذه الأغنية، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.

وأضاف بابلو، أنه يوجد تعاون بينه وبين حورية فرغلي في عدة مشروعات فنية خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال حورية فرغلي

يذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل مملكة الغجر الذي قامت ببطولته في رمضان 2019 مع الفنانة فيفي عبده، ونالت عنه العديد من الانتقادات بسبب أزمة أنفها التي أثرت على شكلها وأدائها خلال أحداث العمل.

مملكة الغجر، بطولة حازم سمير وميار الغيطي، وعزة مجاهد، وسامح الصريطي، والراحل سناء شافع وهبة عبد العزيز.

وظهرت حورية فرغلي كضيفة شرف في عدد من الأفلام؛ منها حملة فرعون، واستدعاء ولي أمر عمر.

يذكر أن آخر أعمال جيفيارا بابلو، أغنية الفرح كلمات وألحان جيفارا بابلو، وتوزيع بابلو وميدو راشد.

ويستعد المطرب جيفارا بابلو لطرح أحدث أغانيه، وتحمل اسم القطة السافلة خلال الفترة المقبلة.