حورية فرغلي: «طلعلي خُراج بعد ما واحدة قالتلي رجليكي حلوة»

قالت الفنانة حورية فرغلي إنها أصيبت بـ «خُراج» في أرجلها، ما اضطرها للذهاب للمستشفى، وأخبرها الطبيب بضرورة إزالته فورا، مؤكدة أن ما حدث لها شيء بسيط، «طلعلي الخراج بعد ما ست قالتلي رجليكي حلوة».

حورية فرغلي: منذر رياحنة من أكتر الفنانين اللي ارتحت معاهم

وأضافت حورية فرغلي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها تشيد بأداء الممثل منذر رياحنة، إذ أنهما اشتركا معا في فيلم «براءة ريا وسكينة»، متابعة: «منذر من أنضف الشخصيات اللي قابلتها في حياتي، جميل وبيحب شغله جدا، ومواعيده مظبوطة، ومن أكتر الفنانين اللي ارتحت معاها».

وأشارت إلى أنها فور جلوسها مع منذر رياحنة حدث بينهما تفاهم بشكل سريع، لافتة إلى أن الكيمياء التي تحدث بين الفنانين في عمل مشترك يجعله سلسا، ويظهر العمل بشكل جيد على الشاشة، متابعة: «حسيت إني كنت أعرفه من زمان، وهو عارفني من زمان».

وأوضحت أنه يتبقى يوم واحد للانتهاء من تصوير فيلم «براءة ريا وسكينة»، متابعة: «منذر رياحنة ممثل هايل».

حقيقة زواجها ومرورها بقصة عاطفية

من ناحية أخرى، نفت حورية فرغلي الأخبار المتداولة عن ارتباطها أو زواجها، قائلة إن والدها اتصل بها خلال تواجده في الكويت واستغرب من هذه الأخبار المتداولة، متابعة: «قالي كدة تتجوزي من ورايا؟ قولتله أنا تجوزت؟ فين؟ راح قالي كل الناس بتقول إنك عايشة قصة حب، قولتله يا ريت يا بابا».

وأكدت أنها إذا كانت تمر بقصة عاطفية ستخبر على الفور جمهورها، «هبقى فخورة بالشخص اللي هبقى معاه وعاوزة الناس تعرفه، وعمري ما هخبي، حاجة لازم كل الناس تعرفها».