الروبل الروسي يتجاهل العقوبات والإفلاس ويتجاوز مستويات مايو 2015

تجاهلت العملة الروسية الروبل، كافة العقوبات الغربية بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ليواصل الارتفاع إلى مستويات قياسية لم يصل إليها منذ شهر مايو 2015.

حزمة جديدة من العقوبات الغربية على روسيا

ووفقاً لموقع «انفستينج» العالمي، فإنه بالرغم الجدل الدائر منذ مطلع الأسبوع بشأن فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا من جانب واشنطن ومجموعة السبع الكبرى، وتزامنًا مع تخلف روسيا عن سداد ديونها للمرة الأولى في 104 أعوام، نجح الروبل الروسي الذي يتداول عند أعلى مستوياته في أكثر من سبع سنوات مقابل الدولار واليورو، في تجاوز مستويات جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وكانت مؤشرات الروبل الروسي وصلت إلى نحو 52.32 روبل مقابل كل دولار أمريكي في يوم 29 مايو 2015، وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء نجح الروبل في تسجيل أعلى سعر على الإطلاق منذ يوم 29 مايو 2015، حيث وصل إلى مستويات قرب الـ52.6964 روبل للدولار، مسجلًا ارتفاعا بنسبة في حدود 1.3%.

وبحسب «انفستينج»، ارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار خلال يونيو الجاري، من مستويات 61.5 روبل إغلاق يوم 31 مايو الماضي، إلى المستويات الحالية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بزيادة أكثر من 14%.

وزاد الروبل من أدنى مستوى على الإطلاق يوم 7 مارس الماضي، حينما سقط إلى قاع 158 روبل للدولار الأمريكي عقب فرض العقوبات الغربية على روسيا جراء اجتياح أوكرانيا، ليرتفع اليوم بنسبة 67%.

ارتفاع سعر الروبل منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية

ومنذ بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ارتفع الروبل من مستويات 84.0475 روبل مقابل الدولار صباح يوم الغزو، إلى المستويات الحالية، بزيادة بلغت نسبتها 37%.