الدولار الأمريكي يتراجع عالميا.. كم وصل سعره اليوم؟

سجل مؤشر الدولار الأمريكي خلال تداولاته صباح اليوم الإثنين، 27 يونيو 2022، مستوى 104 نقطة، ما يشير إلى مواصلته الحفاظ على مستويات منخفضة منذ جلسات الأسبوع الماضي، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

أسباب تراجع سعر الدولار الأمريكي عالميا

وأرجعت تريدينج إيكونوميكس تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي إلى الضعف الأخير في عوائد سندات الخزانة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الركود المحتمل للاقتصاد الأمريكي، ووصل التضخم في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاما.

وفي ذلك السياق، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأسبوع الماضي، بأنَّ الاحتياطي الفيدرالي ملتزم تمامًا بجعل الأسعار تحت السيطرة، حتى في ظل مخاطر حدوث ركود اقتصادي.

«باول»: سياسة التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي قد تعيق النمو

وواصل «باول» في تصريحاته، «اعترف بأن الركود كان «بالتأكيد محتملا»، مما يعكس مخاوف السوق من أن تشديد الاحتياطي الفيدرالي النقدي القوي سيعيق النمو».

تقلص الرهانات على الدولار يسبب تراجعه

كما أثر ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية على الدولار، إذ أظهر مسح صدر يوم الجمعة أنَّ ثقة المستهلك عند مستوى قياسي منخفضة، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على ارتفاع الدولار.

يجدر الإشارة إلى أنَّ الدولار الأمريكي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 164.72 في فبراير 1985، مع توقعات أن يتداول الدولار عند 105.20 بنهاية الربع الثاني من 2022، وأن يصل إلى مستوى 108.29 نقطة خلال عام.

ويقيس مؤشر الدولار أداء العملة الأمريكية مقارنة بسلة العملات الأخرى، من اليورو والاسترليني والين الياباني والدولار الكندي والفرنك السويسري والفرنك السويسري.

فيما يسهم اليورو كأكبر عنصر في المؤشر، إذ يشكل 57.6% من السلة، يليه الين الياباني بنسبة 13.6%، والجنيه الإسترليني بنحو 11.9%، والدولار الكندي بـ9.1%.