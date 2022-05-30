الروبل الروسي يصعد 6% أمام الدولار.. ويسترد بعض خسائر الأسبوع الماضي

أفادت وكالة رويترز، بأنّ الروبل الروسي سجل صعودا اليوم الاثنين، بنسبة 6% أمام الدولار، ويسترد بعض خسائر الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

استقرار الروبل الروسي

وفي الساعات الأولى من اليوم، استقر الروبل بقوة في تعاملات متقلبة ببورصة موسكو، متراجعا عن بعض الخسائر الفادحة التي تكبدها الأسبوع الماضي مع احتفاظه بالدعم من ضوابط رأس المال والحساب التجاري القوي لروسيا.

انخفاض سعر الروبل

يذكر أن الروبل انخفض الأسبوع الماضي مع قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، ما يشير إلى مزيد من التخفيضات.

وزاد احتمال تخفيف ضوابط رأس المال، واحتمال التخلف عن سداد الديون السيادية من الضغوط السلبية.