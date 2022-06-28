«بايدن» يعلن تعزيز عدد القوات الأمريكية في أوروبا

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن حلف الناتو يركز على المواجهة في كافة الجبهات بأوروبا.

وأوضح بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني، أن استراتيجية الدفاع 360 تتضمن زيادة عدد القوات الأمريكية في أوروبا.

تنفيذ استراتيجية الدفاع 360

وأضاف: «نعمل على تنفيذ استراتيجية الدفاع 360 المعنية بتطوير دفاع حلف الناتو، وحذرنا بوتين من شن حرب على أوكرانيا، وروسيا تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف الدولية بحربها في أوكرانيا».

وأكد بايدن أن الحلفاء متحدون في سياسات الدفاع المشترك، منوها بأن واشنطن مستمرة في فرض العقوبات على روسيا، وإرسال المساعدات لأوكرانيا.

وتابع: «نتطلع لفعل المزيد لنشر الاستقرار في القارة الأفريقية ومكافحة الهجرة غير الشرعية».

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: «على الدول الأوروبية تطوير استراتيجيات الدفاع في الجهة الشرقية، وأوروبا تواجه التحدي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية».

وأكد أن إسبانيا ترسل دوريات استطلاع بشكل مستمر في أوروبا، قائلا: «على الدول الأوروبية تطوير استراتيجيات الدفاع في الجهة الشرقية».

إعلان مشترك لإدانة روسيا

وأصدرت الولايات المتحدة وإسبانيا إعلانًا مشتركًا تدينان فيه روسيا لغزوها أوكرانيا، وأكدت الدولتان على شراكتهما الدفاعية من خلال الناتو، وتعهدتا بتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة وفقا لموقع نيو هافن الأمريكي.

وقال الإعلان إن غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير غير بشكل أساسي البيئة الاستراتيجية العالمية.

وأضاف أن العدوان يشكل أكبر تهديد مباشر للأمن عبر الأطلسي والاستقرار العالمي منذ نهاية الحرب الباردة.

ونوه بأن كلا البلدين يعملان على تعزيز مسارات الهجرة القانونية خاصة للأشخاص من منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية.

وتدرك الولايات المتحدة وإسبانيا أيضًا أهمية التعاون لمعالجة ما يسميه الإعلان الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا، وهي مشكلة ملحة لإسبانيا.