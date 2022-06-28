الديهي عن إحالة أوراق قضية نيرة أشرف للمفتي: القضاء الناجز دعامة للأمة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم أُسدل الستار على قضية نيرة أشرف طالبة المنصورة، وكان للقضاء كلمة سريعة للحفاظ على ما تبقى من شرف الأسرة، وقضت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي في إعدامه.

وأضاف «لا يسعدنا أن تُقتل فتاة ويُعدم شاب»، مؤكدًا أن المجتمع فيه خلل ربما لم ننتبه لها أو انتبهنا وتحركنا تحركات خاطئة وبطيئة لحلها.

الديهي: القضاء الناجز العادل السريع دعامة للأمة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن إصدار حكم ناجز وسريع بقضية قتل الطالبة نيرة أشرف، قد يشفي صدور قوم مؤمنين ومنتظرين ومتألمين لكن أبدًا لن يشفي صدور قوم يريدون تقليل هذه المآسي، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لمحاولة ترميم ما فسد وجبر ما انكسر ووصل ما انقطع.

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن رئيس المحكمة وقاضي القضية، وجه رسالة بليغة وعميقة للمجتمع قبل النطق بالحكم، وكلماته عبارة عن لوحة أدبية ثرية وتشريح حقيقي لأمراض وعورات المجتمع.

ووجه الديهي التحية للقضاء المصري، مؤكدًا أن القضاء الناجز العادل السريع دعامة للأمة.

الديهي يناشد بالبحث عن سبب انتشار حوادث القتل الأسرية

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي، أن النيابة العامة أصدرت بيانا حول واقعة مقتل شيماء جمال، والتحريات أثبتت أن التهمة موجهة لزوجها، موجهًا حديثه لزوجها قائلا: «أنت قتلتها ليه، لو اختلفتوا ومش طايقين بعض اطلقوا، ليه القتل أصبح الحل السهل، ليه الخلاف حله القتل؟»، متسائلًا: «لماذا هذه الأنماط الجديدة على المجتمع من الجريمة؟ شخص يقتل زوجته التي كانت ترتمي في أحضانه؟».

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «ده شيء يدفعنا لإعمال العقل، والبحث عن سبب ما يجري في وادينا الذي كان طيبًا من قتل الأب لأبنائه والأم لأبنائها، والزوج لزوجته، فهذا يحتاج لبحث سريع وعاجل.. لماذا صار العنف عنوان والقتل حل؟» داعيًا الجهات المعنية بالبحث في سبب انتشار حوادث القتل داخل الأسرة المصرية، ولماذا صرنا لا ننزعج من الاستماع لحوادث القتل.