عاجل.. السيطرة على حريق هائل في محل لبيع الإسفنج بالمحلة

اندلع حريق هائل في محل لبيع ألواح الإسفنج، في منطقة «محلة البرج»، بمدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، أسفر عن اشتعال النيران في سيارة محملة بألواح الإسفنج، وسيارتين ملاكي، ودراجة نارية، بسبب حدوث ماس كهربائي، نتيجة ملامسه الإسفنج لأسلاك الكهرباء.

وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية في الغربية بعدد 4 سيارات مطافي، إلى مكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها.

إخطار أمن الغربية باندلاع حريق في محلة البرج

تلقى اللواء هانى عويس، مدير امن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المحلة، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في منطقة «محلة البرج»، دون أنباء عن خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب حريق في سيارة ربع نقل محملة بالإسفنج، بسبب ملامستها لأسلاك الكهرباء، وتفحمت السيارة بالكامل، وامتدت النيران إلى محل لبيع الإسفنج، وسيارتين ملاكي، ودراجة نارية، وواجهة أحد المنازل.

وتعاملت قوات الحماية المدنية مع النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.