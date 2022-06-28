محام متطوع في قضية نيرة أشرف: العدالة الناجزة تحققت بالتنسيق بين المحكمة والنيابة والداخلية

قال هشام إبراهيم المحامي، أحد المتطوعين لهيئة الدفاع عن نيرة ضحية المنصورة، إن الجريمة بشعة وتقارب جريمة سفاح الإسماعيلية، وتصويرها بالفيديو كان مؤلما وحولها إلى قضية رأي عام، وجاء قرار محكمة جنايات المنصورة بمعاقبة المتهم وإحالة أوراق القضية للمفتي لتمثل العدالة الناجزة، ويتحول المتهم إلى عبرة لكل من تسول له نفسه التفكير في ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنيعة مرة أخرى.

إحالة القضية للجنايات خلال 48 ساعة قرار تاريخي

وأوضح «إبراهيم» في تصريح لتليفزيون «الوطن»، أن النائب العام أحال القضية في 48 ساعة وهو قرار تاريخي، وتحققت بناء عليه العدالة الناجزة، لافتا إلى أن النائب العام نسق مع رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة والتي كانت في خلال أسبوع مع اختيار المستشار بهاء الدين المري بصفته صاحب خبرة في مثل هذه الجرائم المجتمعية.

تنسيق بين المحكمة والنيابة والداخلية

وأشار هشام إبراهيم المحامي، أحد المتطوعين في هيئة الدفاع عن نيرة أشرف طالبة المنصورة، أن محامى المتهم في قتل نيرة ضحية المنصورة كان من الممكن أن يعرقل سير القضية بأي طلبات مثل الإحالة للطب النفسي أو تكذيب أقوال المتهم.

وأضاف أن التنسيق بين المحكمة والنيابة سرع من إجراءات المحاكمة وصدور الحكم، فضلا عن جهد وزارة الداخلية لجمع الاستدلالات وتسليمها للمحكمة في أسرع وقت.