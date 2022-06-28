أمين عام الناتو يعلن تفاصيل اتفاق انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج، أنه تم التوصل إلى اتفاقية تمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو، موضحا في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي المنعقد على هامش القمة التي تضم قادة حلف الناتو في إسبانيا «لقد انتهينا للتو من اجتماع بناء للغاية مع الرئيس أردوغان والرئيس نينيستو ورئيس الوزراء أندرسون، ويسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقية تمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف».

اتفاقات بين تركيا والسويد وفنلندا لتسليم المجرمين

وتابع ستولتنبرج، «لقد وقعت تركيا وفنلندا والسويد على مذكرة تعالج مخاوف تركيا، بما في ذلك تصدير الأسلحة ومكافحة الإرهاب، ولم يتعرض أي حليف لهجمات إرهابية أكثر وحشية من تركيا، وتحديدا من جانب حزب العمال الكردستاني الإرهابي، ووافقت حكومات تركيا وفنلندا والسويد على تعزيز تعاونها في مكافحة الإرهاب، وبصفتهما حليفتين في الناتو، تلتزم فنلندا والسويد بتقديم الدعم الكامل لتركيا ضد التهديدات لأمنها القومي، وهذا يشمل إجراء مزيد من التعديلات على التشريعات المحلية، وقمع أنشطة حزب العمال الكردستاني، وعقد اتفاق مع تركيا بشأن تسليم المجرمين».

ستولتنبرج يشكر قادة تركيا والسويد وفنلندا

وأوضح ستولتنبرج، أنه في ضوء التقدم الذي أحرزناه معًا، وافقت تركيا على دعم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، و«أود أن أشكر الرئيس أردوغان والرئيس نينيستو ورئيس الوزراء أندرسون على الروح البناءة لمحادثات اليوم، ونحن في حلف الناتو، دائما ما نبدي أنه مهما كانت خلافاتنا، يمكننا دائمًا الجلوس وإيجاد أرضية مشتركة وحل أي مشاكل، لقد حققت سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو نجاحًا تاريخيًا، فانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف سيجعلهما أكثر أمانًا، وسيجعل الناتو أقوى، وسيجعل المنطقة الأوروبية الأطلسية أكثر أمانًا، وهذا أمر حيوي لأننا نواجه أكبر أزمة أمنية منذ عقود».