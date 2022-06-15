أردوغان يبحث انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو» مع أمين الحلف

أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر تركية، بأنّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث عبر الهاتف مع أمين عام الناتو، مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

موقف تركيا من انضمام فنلندا والسويد للناتو

وفي وقت سابق، ذكرت تركيا إنها مستعدة لتأجيل العضوية السويدية والفنلندية في الناتو لأكثر من عام ما لم تحصل على تأكيدات مُرضية بأن البلدين الاسكندنافيين على استعداد لمعالجة الدعم للجماعات الكردية التي تعتبرها منظمات إرهابية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفنلندي، في وقت سابق، إنّ طلبات الناتو من البلدين قد تتعطل إذا لم يتم حل المشكلة قبل قمة الناتو الحيوية، المقرر أن تبدأ في مدريد في 29 يونيو.

العمليات العسكرية في تركيا

وتتهم تركيا السويد وفنلندا، بإيواء أعضاء مزعومين في حزب العمال الكردستاني PKK، وتعترض أيضًا على قراراتهما في عام 2019، بحظر تصدير الأسلحة إلى أنقرة بسبب العمليات العسكرية التركية في سوريا.