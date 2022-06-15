رئيس التحرير

محمود مسلم

أردوغان يبحث انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو» مع أمين الحلف

كتب:

رؤى ممدوح
03:29 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
الرئيس التركي

الرئيس التركي

أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر تركية، بأنّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث عبر الهاتف مع أمين عام الناتو، مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

موقف تركيا من انضمام فنلندا والسويد للناتو

وفي وقت سابق، ذكرت تركيا إنها مستعدة لتأجيل العضوية السويدية والفنلندية في الناتو لأكثر من عام ما لم تحصل على تأكيدات مُرضية بأن البلدين الاسكندنافيين على استعداد لمعالجة الدعم للجماعات الكردية التي تعتبرها منظمات إرهابية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفنلندي، في وقت سابق، إنّ طلبات الناتو من البلدين قد تتعطل إذا لم يتم حل المشكلة قبل قمة الناتو الحيوية، المقرر أن تبدأ في مدريد في 29 يونيو.

العمليات العسكرية في تركيا

وتتهم تركيا السويد وفنلندا، بإيواء أعضاء مزعومين في حزب العمال الكردستاني PKK، وتعترض أيضًا على قراراتهما في عام 2019، بحظر تصدير الأسلحة إلى أنقرة بسبب العمليات العسكرية التركية في سوريا.

اقرأ المزيد:

كوارث حول العالم: زلزال وعاصفة وأمطار في تركيا وسوريا والسعودية

آخرها تركيا هروبا من «الديك الرومي».. أبرز دول غيرت اسمها

فيضانات تجتاح أنقرة.. ومصرع 8 أشخاص على الأقل إثر حادث شمال تركيا

أمريكا: فرض عقوبات على تركيا حال قيامها بأي عمل عسكري في شمال سوريا

ألمانيا تدعو تركيا للتوقف عن استفزاز اليونان

تركيا تُلغي مناورات الناتو في البحر الأسود.. وتؤكد: نلعب دور الوساطة
بقلم رؤى ممدوح