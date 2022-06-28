عاجل.. الفنان حمدي الوزير يخضع لعملية جراحية دقيقة في القلب

كشفت مي ابنة الفنان حمدي الوزير، خضوع والدها لعملية جراحية في القلب، مطالبة الجمهور بالدعاء له بكلمات مؤثرة، متوجهة بالشكر إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة بالكامل.

وكتبت مي حمدي الوزير، عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، قائلة: «يا رب أشفي أبويا يا رب وطمنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك والله كلنا، ربنا يحفظك ويعافيك أرجوكم دعواتكم ليه».

خضوع الفنان حمدى الوزير لعملية جراحية

وتابعت مي قائلة: «هيعمل عملية جراحية دقيقة في شرايين القلب.. اللهم عافه واشفه شفاءا تاما لا يغادر سقما، وبارك في عُمره و صحته.. شكرا ألف شكر لدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك».

كما وجهت مي الشكر، للفنانة نهال عنبر، إذ قالت: «والفنانة نهال عنبر شكرا على تعبك واهتمامك بكل التفاصيل، من أول لحظة يا حبيبتي، وأستاذ إيهاب فهمي، أستاذ أحمد سلامة وكل أعضاء مجلس النقابة، شكرا بجد ممتنة ليكم من كل قلبي، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك.. دعواتكم ربنا يكملها على خير ويطمنا عليه اللهم أمين».