حمدي الوزير يهاجم غياب الفنانين عن عزاء يسري الجندي: «كل واحد وتربيته»

يشهد عزاء الكاتب الكبير يسري الجندي، الذي يقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حضورا محدودا من نجوم الفن، ومن بين الحضور الفنان محمد عبدالحافظ نجل المخرج إسماعيل عبدالحافظ الذي كان صديقا للكاتب الراحل وقدم معه «سامحوني مكانش قصدي» مع الراحل ممدوح عبدالعليم، و«جمهورية زفتى» مع صابرين.

كما حضر العزاء أيضا المنتج محمد فوزي، والفنان شريف خير الله، والفنان أحمد ماهر، ومحمد الغيطي، والفنان حمدي الوزير، والناقدة حنان شومان.

وبعد تقديمه واجب العزاء في الكاتب الراحل يسري الجندي، قال الفنان حمدي الوزير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الراحل كان من أقرب الأشخاص له، وله مكانة مميزة عنده، وعلى المستوى الفني كان مبدعا، وقدم الكثير من الأعمال للوطن.

حمدي الوزير ينتقد غياب الفنانين

وعن غياب الفنانين عن عزاء الكاتب الراحل، قال «الوزير»: «كل شخص وتربيته، لا أحب التحدث في ذلك الأمر، لكن أعزي نفسي في وفاة صديقه يسري الجندي».

شريف خير الله: غياب الفنانين عن عزاء يسري الجندي شيء محزن

وتعليقا على غياب النجوم عن العزاء، قال الفنان شريف خير الله، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ما حدث شيء محزن، لأن الراحل له فضل كبير على الفنانين الذين أصبحوا نجوما في الوقت الحالي.

وفاة يسري الجندي

وغيب الموت، الكاتب يسري الجندي، يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعدما قدم أعمالا تفاعل معها الجمهور وارتبط بها، وكان آخرها مسلسل «خيبر» عام 2013.