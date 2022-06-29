حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 29-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بأنه لديه شخصية ودودة بشكل كبير، كما أنه يهتم بالأشخاص المحيطين به كثيرا، ولا يتركهم إذا شعر أنهم في حاجة إلى المساعدة؛ إذ أنه يجد سعادته في تقديم المساعدة للآخرين، ولديه شخصية حساسة وعاطفية وديناميكية، ويستطيع التعبير عن مشاعره بشكل كبير، ولديه قدرة كبيرة على التواصل الإيجابي مع الأشخاص الذين يقوم بتكوين علاقات جديدة معهم.

وتتميز امرأة برج الحوت بأنها غامضة، وتتصرف بشكل غير متوقع في كثير من الأحيان، وتفضل أن تكون مركز اهتمام من الأشخاص المحيطين بها، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر الجديد بمنزل الحب وقد تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.

برج الحوت والحب

يسعى مولود برج الحوت دائما إلى إقامة علاقة رومانسية مليئة ومفعمة بالحيوية، وتفضل أنثى برج الحوت الارتباط بالرجل القوي، وتبتعد عن ذلك الذي يمتلك شخصية ضعيفة.