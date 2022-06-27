حظك اليوم برج الحوت الاثنين 27-6-2022 مهنيا وعاطفيا

أصحاب برج الحوت من الأشخاص التي تقع كثيرًا في المشاكل، وذلك ليس بسبب طباعهم السيئة، بل العواطف التي تجعلهم مندفعين ومتهورين، بل وقد يدخلون في معارك الآخرين، وتكون النتيجة حزينة بالنسبة لهم.

وفي إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» إن حظك اليوم مواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعملي، يكون القمر في مربع برجك وعليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والمستجدات.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، يكون فينوس وعطارد معاكسان.. وعليك اليوم ألا تدع الأفكار السوداء تجتاحك.

مشاهير برج الحوت

يُعرف عن مولود برج الحوت شغفه الشديد بالعمل والتطور، فهو يتمسك بالمجالات التي يحبها ويحاول أن يحقق ذاته، لذلك ينجح في عمله آيا كان، ومن أبرز نجوم هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.