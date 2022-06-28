وزير الشباب: ننسق مع صندوق دعم الرياضة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة وصندوق دعم الرياضة المصري يعملان معا على الكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها وتطويرها، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الرياضة المصرية من أجل العمل على النهوض بها في كل المجالات.

جاء ذلك اليوم في تصريحات للوزير على هامش حضوره اجتماع مع مجلس إدارة الصندوق، بحضور أعضاء الصندوق، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بدعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، ومناقشة جدول أعمال الصندوق.

توفير الدعم والرعاية للاعبين المصريين

وأضاف «صبحي»، أن هناك تنسيقا بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الرياضة المصرية لتوفير الدعم للاعبين المصريين، إضافة إلى تجهيز اللاعبين المصريين على أعلى مستوى من المعسكرات والدعم الفني، من أجل العمل على تذليل كل العقبات التي قد تواجههم لتحقيق أرقام قياسية جديدة وميداليات أولمبية تضاف إلى السجل المضيء لانجازات الرياضة المصرية.

تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة

من جانبه، أكد محمد الأتربي نائب رئيس صندوق دعم الرياضة المصري، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، حرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع والمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع، مشيرًا أن مجال الشباب والرياضة واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك، نظراً لأهمية ممارسة الرياضة وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب.

ولفت إلى قيام البنك برعاية ثلاث لاعبات محترفات في لعبة التنس لتأهيلهن للمشاركة في البطولات المختلفة محلياً ودولياً، وهن جرمين شريف، وليلى شكري وجنا حسام.

وتناول اللقاء آخر المستجدات فى خطة الصندوق لـ دعم الرياضة المصرية، وعملية رعاية الأبطال والموهوبين رياضياً، والخطة الاستثمارية لتطوير وتوسيع صندوق دعم الرياضة ليكون قادراً على رعاية الأبطال والموهوبين رياضيا ودعمهم.

وفي ذات السياق، شهد وزير الرياضة توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر والاتحاد المصري للتنس، لرعاية الاتحاد للموسم الثالث علي التوالي، وتبني وإعداد ثلاث لاعبات محترفات في مجال التنس لموسم 2022 تمكيناً للمرأة و دعماً للرياضة المصرية .

ووقّع برتوكول التعاون بين بنك مصر والاتحاد المصري لتنس الطاولة، كل من محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس، بحضور أعضاء الصندوق، الدكتور سامح الترجمان، والدكتور عماد البناني، عمرو الجنايني، سوزان فؤاد، وإسماعيل الشافعي، والمستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد الكردي مساعد الوزير لقطاع البطولة، والدكتور عبدالأول محمد معاون الوزير لقطاع البطولة.

ويهدف عقد الرعاية إلى المساهمة في دعم رياضة التنس ورعاية اللاعبين المتميزين باللعبة باعتبارها إحدى الألعاب الأوليمبية، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص بنك مصر على دعم الرياضة المصرية من خلال مساندة اللاعبين الواعدين الذي يسعوا جاهدين لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية.