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وزير الرياضة: الدولة المصرية قيادة وحكومة تعمل من أجل الشباب

كتب:

محمود البدوي
07:44 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حضور ختام فعاليات النسخة الثالثة من منحة «ناصر» للقيادة الدولية، قائلا في كلمته: «أود بداية أن أتوجه لرئيس الوزراء، بغاية الشكر والامتنان، على تشريف هذا الملتقى الشبابي بالحضور، الذي يحظى برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضاف «صبحي»، أن تلك الرعاية تعكس دون شك الدعم غير المحدود من القيادة السياسية المصرية، لمنظومة العمل الشبابي، والرياضي، انطلًاقا من أهمية تمكين الشباب، والاستفادة من إسهاماتهم في شتى المجالات، «كما أود أن أعبر عن بالغ التقدير لدولتكم، وحرصكم على استقطاع هذا الوقت لتشريفنا اليوم بالحضور، لنؤكد من جديد من خلال هذه الرعاية السياسية الكريمة وهذا التشريف الحكومي الموقر كيف أن الدولة المصرية قيادة وحكومة تعمل من أجل الشباب».

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