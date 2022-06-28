رؤية هلال شهر ذو الحجة 1443.. المحكمة العليا بالسعودية تستطلعه غدا

‎يبحث الكثيرون عن موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443، لمعرفة موعد بدء صيام العشر من ذي الحجة، وموعد يوم عرفة، وموعد عيد الأضحى 2022، ويتوقف تحديد كل هذه المواعيد، على رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443، الذي ستستطلعه دار الإفتاء المصرية، غدا الأربعاء، كما ستنتظر ماذا سيصدر عن المحكمة العليا السعودية، عن رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443.

استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا عقب غروب شمس يوم الأربعاء، رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443، من خلال لجانها الشرعية، ومن المقرر أيضا أن تنتظر دار الإفتاء، إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443 بعد إعلان المحكمة العليا بالسعودية، لاسيما أنها بلد المناسك ويسير عليها العالم أجمع.

رؤية هلال شهر ذو الحجة 1443

دعت المحكمة العليا السعودية، إلى استطلاع هلال ذو الحجة 2022 في السعودية غدا الأربعاء، في جميع أنحاء المملكة، طالبة ممن يتمكن من رؤية هلال شهر ذو الحجة 1443 بالعين المجردة أو بالمنظار، بالتوجه إلى أقرب محكمة وإبلاغها بشهادته، لاسيما وأن العالم الإسلامي يتنظر رؤية هلال شهر ذو الحجة 1443 في السعودية، لتحديد موعد عيد الأضحى المبارك وكذلك الأيام العشر الأولى من الشهر، الذي يقوم خلالها عدد كبير من المسلمين القادرين على صيام العشر الأولى أو صيام ليلة وقفة عرفات.

وكانت لجان المرصد والجهات الفلكية المختصة في المملكة العربية السعودية، أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم استطلاع رؤية هلال شهر ذو الحجة 1443، سيتمّ غداً الأربعاء أي في اليوم 29 من شهر ذي القعدة، وهو الأمر المعتاد كل عام، فإذا تمكّنت لجنة الرصد من رؤية الهلال يتمّ إعلان أن يوم الخميس أولى أيام شهر ذو الحجة أما إذا لم يتمكّنوا من رؤية الهلال، فإن الخميس سيكون المتمم لشهر ذو القعدة.