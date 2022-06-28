ابنة حمدي الوزير تكشف لـ«الوطن» تفاصيل حالته الصحية

تعرض الفنان حمدي الوزير، لوعكة صحية نقل بسببها إلى المستشفى، للخضوع لعملية جراحية في القلب، وكشفت ابنته مي عن تفاصيل حالته الصحية.

وقالت مي حمدى الوزير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن والدها يتواجد حاليا فى العناية المركزة، وممنوع عنه الزيارات، وجار الآن إنهاء بعد الاجراءات والتحاليل والفحوصات، وبمجرد الانتهاء منها سيخضع لعملية جراحية على الفور.

ابنة حمدي الوزير تطمئن الجمهور

وجهت مى الشكر لكل من سأل عن والدها، وطلبت من جمهوره الدعاء له بالشفاء، وكانت أعلنت خضوعه لعملية جراحية في القلب، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك.