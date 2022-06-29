مصرع عامل إثر تناول جرعة زائدة من مخدر «الشابو» في سوهاج

شهدت دائرة مركز جهينة، شمال غرب محافظة سوهاج، مصرع عامل إثر تناوله جرعة زائدة من مخدر «الشابو» شعر على إثرها بحالة إعياء وتم نقله إلى المستشفى المركزي إلا أنه وافته المنية به.

تناول مواد مخدرة

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين العابدين، مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء علي العماري رئيس مباحث المديرية، بورود إشارة من مركز شرطة جهينة، بورود بلاغ يفيد بوصول «عثمان ا م ع» 35 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز جهينة إلى المستشفى المركزي مصاباً بـ«حالة إعياء» ادعاء تناول مواد مخدرة، وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى.

جرعة زائدة من «الشابو» شعر على إثرها بحالة إعياء

أفاد كل من زوجته «أسماء ح ا م»، 33 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، و«جمال ا م ع»،31 عاما، حاصل على دبلوم صنايع، و«طه م م ا»، 36 عاما، عامل، ويقيمان دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج «صديقي المتوفى» بأنه أثناء تواجد المتوفى رفقة صديقيه المذكورين بمنزل الثاني تناول جرعة زائدة من مخدر «الشابو» شعر على إثرها بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى إلا أنه وافته المنية ونفت الأولى الشبهة الجنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.