غرفة سوهاج التجارية تستقبل 702 مقترح وشكوى ضمن مبادرة «حياة كريمة»

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع بعض أعضاء الغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان ورئيس الغرفة، وعدد من رؤساء القرى المستهدفة، وممثلي مبادرة «صوتك مسموع»، والبوابة الإلكترونية بديوان عام المحافظة.

ورحب نائب محافظ سوهاج خلال الاجتماع بالحضور، كما نقل تحيات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لهم، موجها الشكر لجميع العاملين بالغرفة على الجهد المبذول خلال المرحلة الماضية.

مناقشة الشكاوى الواردة للغرفة التجارية

وناقش الاجتماع بعض الشكاوى الواردة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتم عرض بعض تقارير الغرفة المركزية خلال الفترة السابقة، حيث استقبلت الغرفة 702 مقترح وشكوى، خلال الفترة من يناير 2022 حتى 31 مايو الماضي، منها 524 مقترحا بإدراج مشروعات جديدة مقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و178 شكوى.

وناقش نائب المحافظ بعض المقترحات الخاصة بتطوير آليات العمل، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ما تلقته الغرفة خلال الفترة الماضية، حيث بلغت حصيلة الشكاوى 178 شكوى، وقامت الغرفة كآلية جديدة بسرعة التعامل معها، والرد على 146 شكوى منها، وجاري التعامل مع 32 شكوى متبقية للرد عليها.

إعداد تقرير مفصل بمعدلات الأداء

ووجه «القاضي»، خلال الاجتماع، بإعداد تقرير مفصل يشمل معدلات الأداء ونسب الإنجاز لكل فريق بالمراكز المستهدفة، تمهيدا لعرضه على اللواء طارق الفقي محافظ. سوهاج.