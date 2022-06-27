جامعة سوهاج تتعاون مع جامعة كلايرمونت الأمريكية في الماجستير المهني

التقى الدكتور حسان النعماني ‏نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، مع الدكتور علي مسعود المستشار الثقافى لسفارة مصر فى واشنطن، وكل من باتريشيا إيستون عميد كلية العلوم الإنسانية، وديفيد سبورت أستاذ الإدارة والتسويق وعميد كلية دروكر للإدارة بجامعة كلايرمونت بولاية كاليفورنيا، وذلك عبر تطبيق «zoom»، وبحضور الدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد بهيج مدرس بكلية التجارة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

تعزيز التعاون الأكاديمي

وأشاد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج بهذا اللقاء، الذي يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين الجامعة وأقرانها من الجامعات علي مستوي العالم، وأيضاً استحداث برامج تعليمية جديدة تواكب التطور العالمى واحتياجات سوق العمل، وترفع من كفاءة وقدرات الخريجين لتمكينهم من المنافسة محلياً ودولياً.

وأوضح الدكتور حسان النعماني وكيل جامعة سوهاج، أن جامعة كلايرمونت للدراسات العليا هي جامعة أبحاث علمية تقع في كلايرمونت في ولاية كاليفورنيا، وهي أقدم مؤسسة للدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة وبحث سبل التعاون المشترك بشأن تنفيذ برنامج الماجستير المهني MBA في المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد.

تلبية احتياجات وأهداف الطلاب

وأضاف الدكتور محمد الصغير، أن التعاون سوف يسهم في تلبية احتياجات وأهداف مسيرة الطلاب المهنية، من خلال منح الدارسين شهادات تخرج ثنائية معتمدة، حيث سيتضمن البرنامج عامين دراسيين عام بكلية التجارة بجامعة سوهاج، وعام بالولايات المتحدة الامريكية، وجاري إعداد بروتوكول التعاون بعد الانتهاء من وضع الضوابط المحددة للقبول.