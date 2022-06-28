محافظ سوهاج يلتقي 86 مواطنا لبحث مشكلاتهم وطلباتهم

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، 86 مواطنًا من أبناء محافظة سوهاج من مختلف مراكز المحافظة بداية من مركز طما شمالا وحتى مركز البلينا جنوبا.

بحث شكوى المواطنين في اللقاء الجماهيري

وجاء ذلك لبحث مطالب المواطنين وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري كل اسبوع بديوان عام محافظة سوهاج، لحل مشاكل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، وذلك بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بمحافظة سوهاج والدكتور طاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة سوهاج.

واستمع محافظ سوهاج والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش «تكافل وكرامة»، ومساعدات اجتماعية، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات أخرى للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات متنوعة.

الاستجابة لعدة طلبات

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، فيما وجه المحافظ بمرافقة بعض الحالات إلى عدد من الجهات المختصة بمحافظة سوهاج لتلبية طلباتهم.