أمين عام مساعد الناتو: قمة الحلف في مدريد ستكون تاريخية

قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والأمنية بحلف شمال الأطلسي خافيير كولومينا إن قمة حلف الناتو المنعقدة في مدريد ستكون تاريخية، ومن المتوقع أن يتخذ القادة قرارا رئيسيا، كما أن التحالف سيقوِّض حرب روسيا الوحشية في أوكرانيا.

القمة تهدف إلى إحراز تقدم في عضوية السويد وفنلندا

وقال كولومينا إن قمة الناتو تهدف إلى إحراز تقدم في عضوية السويد وفنلندا، والتهديدات والتحديات في الجنوب، وإعادة الالتزام بمكافحة الإرهاب، لافتا كذلك إلى أن أمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤثر على أمن أعضاء الناتو.

وأضاف كولومينا: «نواجه بيئة أمنية معقدة، وظهور حالات العنف الخارجية، والهجرة، والأمن الغذائي، وكلها تمثل تحديات معقدة - وهي واحدة من المناطق الأطلسية»، مؤكدا أنه يجب أن يكون الناتو قادراً على معالجة أي تهديد وتقديم إجابات له في أي وقت.

جهود محاربة الإرهاب

وبشأن محاربة الإرهاب، أكد أن أعضاء حلف الناتو يحللون التطورات الأخيرة وتحسين القدرات وتقوية العلاقات مع الشركاء في مجال تفكيك العبوات الناسفة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وقال إن الهدف من هذه المهمة على سبيل المثال السماح للقوات العراقية بتعزيز مشاركتها في قتال تنظيم داعش الإرهابي وذلك بناء على طلب من الحكومة العراقية.

دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كما تطرق المسؤول بحلف الناتو إلى أمن شركاء التحالف متحدثا عن التهديدات على الشرق الأوسط، وقال إن الناتو كان يتابع عن كثب ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي له تأثير قوي على أمن التحالف.

كما تحدث عن أزمة الأمن الغذائي والطاقة التي تؤثر على هذه البلدان أكثر من غيرها، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وقال إنه يمكننا المساعدة بقدر ما يرغب شركاؤنا في المساعدة.

الوضع في منطقة الساحل

وتحدث كولومينا عن الوضع في منطقة الساحل وقال إنه مهم للمنطقة والبحر الأبيض المتوسط، وقد زادت الحرب الروسية الأوكرانية من مبرر ضرورة تأمين الوضع في الساحل.

وقال إن وجود روسيا في مالي والمنطقة مصدر قلق كبير، مضيفا: «فقد قررنا النظر إلى منطقة الساحل لأسباب عديدة، خصوصا أن ما يحدث في العالم أكثر تعقيدًا».