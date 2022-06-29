مصرع 3 أشخاص غرقا بينهم طفل في حادثين منفصلين بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، مصرع 3 أشخاص غرقا في حادثين منفصلين بدائرة مركز طهطا، شمال سوهاج، ومركز دار السلام، جنوب شرق المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بمصرع 3 أشخاص غرقا في حادثين منفصلين بدائرة مركز طهطا، شمال سوهاج، ومركز دار السلام، جنوب شرق المحافظة.

غرق طفل بترعة نجع حمادي دائرة قسم طهطا

وتبين غرق الطفل «إسلام ح ا م»، 7 أعوام، ويقيم دائرة مركز طهطا شمال سوهاج، وتم انتشال الجثة.

وأفاد والده «حشمت ا م م»، 45 عاما، صاحب ورشة كهربائي سيارات، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله على حافة الترعة المشار إليها والمجاورة للورشة ملكه انزلقت قدماه وسقط بها ما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية.

وفاة 2 في انقلاب سيارة وسقوطها بترعة الفاروقية

وفي سياق آخر، شهدت دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، انقلاب سيارة وسقوطها بترعة الفاروقية ووفاة اثنين بدائرة مركز دار السلام.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة «ملاكي» قيادة «ع م ص ع»، 32 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى إنقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

ونتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة، و«م ح ح ع»، 22 عاما، طالب، ويقيم بذات الناحية، من مستقلي السيارة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى سوهاج الجامعي ودار السلام المركزي.

وأفاد كل من شقيق قائد السيارة «ص م ص ع»، 38 عاما، عامل، ويقيم أسيوط، ووالد الثاني «ح ح ع»، 71 عاما، مدرس، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية.