رئيس جامعة سوهاج يشارك في زراعة النجيل الأخضر: نستهدف رفع الوعي البيئي

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في استكمال أعمال زراعة النجيل الطبيعي سابق التجهيز، وذلك بالمقر الجديد للجامعة، يصاحبه الدكتورة إيناس محمد علي المشرف العلمي على حدائق الجامعة والمهندس ياسر العبودي، مدير ادارة الحدائق.

تنمية الوعي لدى الطلاب بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة

وأكد رئيس جامعة سوهاج، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة حريصة على زراعة كافة الأماكن داخل الحرم الجامعي الجديد، لزيادة المساحة الخضراء وإضافة البعد الجمالي به، لتصبح بمثابة واحة خضراء.

وأوضح «عبدالخالق» أن الهدف من تشجير الحرم الجامعي هو خلق متنفس طبيعي وبيئة خضراء نظيفة في ظل التغيرات المناخية والاستدامة، وتوفير الأكسجين، والحصول على الظل لتلطيف درجات الحرارة، إلى جانب تنمية الوعي لدى طلاب الجامعة بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة، وتوفير أماكن خضراء لهم للجلوس عليها والاستذكار في بيئة نظيفة تبعث البهجة في النفوس.

زراعة 500 متر بعد انتهاء عمليات الإحلال

وأوضحت الدكتورة إيناس محمد، المشرف العلمي على حدائق جامعة سوهاج، أن المساحة المخصصة لأعمال الزراعة هي 11 ألف متر مربع، تم زراعة 500 متر بعد انتهاء عمليات الإحلال، وجار الآن استكمال الدفعة الثانية من النجيل لمساحة 500 متر أيضًا، مشيرة إلى أنه يتم زراعة نخيل بلدي وأشجار برتقال وسور من أشجار فيكس نتدا ونخيل السيكس وصبار الايفوربيا الهولندي المزهر وغيرها.