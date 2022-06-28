السيسي يعزي ملك الأردن في ضحايا ميناء العقبة خلال اتصال هاتفي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إذ أعرب الرئيس عن خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبا، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بميناء العقبة أمس، داعيا الله أن يسكن جميع الضحايا فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأعرب الملك عبد الله، عن الشكر والتقدير للمشاعر الأخوية الصادقة من قبل الرئيس، مؤكدا على العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.