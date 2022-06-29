هنادي مهنا: بتكلم أسباني وإنجليزي وفرنساوي.. وبتعلم كتابة العربي

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن معاناتها بسبب اللغة العربية، حيث إنها تتعلم حاليًا كتابة اللغة العربية، مضيفة «بتكلم 3 لغات غير العربي، إسباني وفرنساوي وإنجليزي»، لافتة إلى أنها لا ترسل رسائل باللغة العربية «وأنا بحاول دلوقتي أتعلم أكتب عربي بس بعرف أقرا بالطبع وبتلخبط بين الصاد والسين، والقاف والكاف وكمان بغلط بين الذال والزين والظاء، ودول صعبين جدًا ويمكن صعبين علشان ببدأ متأخر وعمري ما أخدت دروس عربي وأنا صغيرة وأنا فخورة بنفسي».

والدتي فرنسية

وأوضحت هنادي مهنا، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أن والدتها فرنسية «والدتي فرنساوية، وكانت كل اللغة في البيت بالفرنسية، والسكريبت بعرف أقراه لو مكتوب بالإنجليزي في الأول كنت بجيب حد يقرأ لي وأكتب السكريبت بالفرانكو وأحفظ بالفرانكو، لكن دلوقتي بقيت أقرأ الاسكريبت بالعربي، وأنا بدأت بالصعيدي وبحبها جدا، وعملت أفراح إبليس ولما حد بيقول كلمة غلط بالصعيدي بترن وكأنها لغتي الأم».

وأشارت هنادي مهنا إلى أنها تشاهد أعمالها الفنية لتتعلم منها «لما بتفرج على شغلي بتعلم منه، وأشوف إيه اللى ماعجبنيش وما أعملوش تاني، مثلا أنى بتكلم بسرعة وباخد كورسات».

لدي خطوط حمراء في أدواري الفنية

وأكدت هنادي مهنا أن لديها خطوط حمراء في الأدوار التي تؤديها: «عندي خطوط حمراء زي أي حد بس مش براعي في الآخر أني بشتغل في مجتمع مصري وبتخيل شعورهم وهما بيشوفوا أي فنان في التليفزيون المفروض هو قدوة وفيه ناس ممكن تقلد فأتمنى دائماً أكون قدوة للأسر تجاه أبنائهم ومش عاوزة أعمل حاجة تضايقهم أو تكون مختلفة عن مجتمعهم».