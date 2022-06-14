هنادي مهنا: رحمة أحمد «مربوحة» من أحلى الحاجات اللي حصلت في 2022

أشادت الفنانة الشابة هنادي مهنا، بالنجاح الكبير الذي حققته المُمثلة رحمة أحمد، لاسيما في الشهور الأخيرة منذ مُشاركتها في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

استشعرت موهبة رحمة أحمد مبكرًا قبل رمضان

قالت هنادي مهنا، لـ«الوطن»، إنها ظهرت في أحد مشاهد «الكبير أوي 6» مع رحمة أحمد، موضحة «المشهد ده صورناه قبل رمضان، واستشعرت موهبتها جدًا، وكنت بقول لكل الناس من قبل ما المسلسل هيتعرض، هتشوفوا مفاجأة كبيرة أوي في الكبير أوي».

جميلة ودمها خفيف جدًا وتلقائية

أضافت هنادي مهنا، «كنت بقول لأي حد بشوفه وقتها، في ممثلة اسمها رحمة أحمد هتضحكم جامد أوي»، واصفة إياها بقولها: «جميلة ودمها خفيف جدًا، وهي من أحلى الحاجات اللي حصلت في رمضان 2022، وتلقائية ولذيذة».

وأشارت هنادي مهنا، إلى «استخدام الجمهور لإيفيهات رحمة أحمد، في مواقفهم الشخصية ويومياتهم، وهذا دليل على النجاح الكبير، من زمان أوي مش بنشوف إيفهات متداولة في الشارع من الأعمال الفنية مثل أفلام محمد هنيدي وأحمد حلمي»، متابعة «رحمة عملت بصمة كبيرة في رمضان».

مسلسل «الكبير أوي» بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بعدد من ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغني، وسليمان عيد، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.