هنادي مهنا: «أحمد مكي ممثل خطير.. وكنت خايفة أشارك في الكبير أوي 6»

أعربت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عن سعادتها البالغة بمُشاركتها كضيف شرف في الجزء السادس من «الكبير أوي» الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وتصدرها التريند بالمشهد التي ظهرت فيه.

وكشفت هنادي مهنا، لـ«الوطن»، كواليس مُشاركتها في «الكبير أوي 6»، حيث أصيبت بحالة من الخوف والقلق فور تلقيها عرضًا بالظهور في هذا العمل، لا سيما وأنها كانت تواصل تصوير «مكتوب عليا» حيث كانت تعتبر اللوكيشن بمثابة بيتها الثاني، كونها تقضي ساعات طويلة في التصوير.

هنادي مهنا: اتحمست للمشاركة في الكبير أوي 6

وقالت هنادي مهنا: «كنت خايفة وقلقانة جدًا في الأول أني هطلع بره بيتي التاني، اللي بقضي فيه أغلب الوقت، وقلقت من فكرة التعامل مع مخرج جديد، وناس جديدة، خصوصًا أني كنت مرتاحة جدًا مع طاقم عمل مسلسل مكتوب عليا، وفي نفس الوقت كنت متحمسة جدًا للمشاركة في الكبير أوي 6».

وأكدت هنادي، أنها مُرتبطة بمسلسل «الكبير أوي» منذ الجزء الأول، ويُعد من أفضل الأعمال الكوميدية بالنسبة لها، إذ أنها كانت تتابع السلسلة على مدار المواسم السابقة، بالإضافة لتكرار مُشاهدة في أوقات خارج العرض التليفزيوني، متابعة: «أنا بحب أحمد مكي جدًا، ممثل خطير أوي، لدرجة أني شاهدت كل أعماله على مستوى السينما والتليفزيون».

هنادي مهنا: مكتوب عليا سبب خوفي من الكبير أوي

وأرجعت هنادي مهنا، أسباب خوفها من المُشاركة في «الكبير أوي 6»، إلى تعودها على أجواء التصوير في «مكتوب عليا»، وشعورها براحة شديدة مع طاقم العمل، على رأسهم المخرج خالد الحلفاوي، التي كانت تستشيره طوال الوقت، متابعة: «ماكنتش عارفة هعمل إيه هناك في الكبير أوي، والمخرج هيستحملني ويشرح لي زي ما خالد الحلفاوي بيعمل معايا ولا إيه، لكن فوجئت بالتعامل مع المخرج أحمد الجندي، شخص جميل وبيساعد جدًا وكان بيريحنا وحسيت أني في بيتي برضه».