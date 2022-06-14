هنادي مهنا: كنت بروح لوكيشن «مكتوب عليا» يوميا مبسوطة وفرحانة

أعربت هنادي مهنا، عن سعادتها البالغة، بتجربتها الدرامية في رمضان الماضي، من خلال مسلسل «مكتوب عليا»، مُعتبرة أنّ المخرج خالد الحلفاوي، من أهم مكاسبها في عام 2022.

طاقم عمل مسلسل مكتوب عليا أسوياء

وقالت هنادي مهنا، لـ«الوطن»، إنّ المخرج خالد الحلفاوي، شخص رائع جدًا على مستوى الشغل والراحة النفسية والأخلاق والسلاسة، كما أنّ فريقه أسوياء جدًا ومُريحين في العمل، كما أشادت بدور استايلست المسلسل «لبستنا حلو وكانت حريصة على كل الممثلين يظهروا بشكل حلو وجميل وكانت بتدور على راحتنا».

ونوّهت هنادي مهنا بدور مدير التصوير في المسلسل، قائلة: «كان بيخلي كل الناس شكلها حلو، مش جاي يجامل حد معين أو بطل معين، هو حابب يعمل صورة حلوة للمسلسل بشكلٍ عام».

هنادي: كنت حريصة على بذل قصارى جهدي في المسلسل

وترى «مهنا»، أنّ «كل هذه الأمور تُحسن من الحالة النفسية للمُملين.. أنا كنت بنزل اللوكيشن كل يوم مبسوطة وفرحانة وعاوز أروح لهم، ولما أخلص شغل ماكنتش بروح كنت بقعد معاهم».

وأكدت أنّ السلاسة التي كان يتعامل بها طاقم عمل المسلسل، يُحملها مسؤولية كبيرة، موضحة «كنت حريصة أن أطلع أحسن حاجة من الشخصية وتطلع بشكل متميز وأبذل قصارى جهدي، منعًا لمضايقة أي شخص من فريق العمل، ويشعروا براحة وسعادة».

أبطال مسلسل مكتوب عليا لـ أكرم حسني

مسلسل مكتوب عليا، من بطولة أكرم حسني، هنادي مهنا، أيتن عامر، هلا رشدي، حنان سليمان، عمرو عبدالجليل، عزة لبيب، محمود السيسي، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.