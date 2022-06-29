هنادي مهنا: أنا بنت أبويا طول الوقت ودائما بقف في صفه

تصدرت الفنانة الشابة هنادي مهنا، محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها أمس مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، المُذاع على شاشة «أون».

هنادي مهنا: شاركت في أوبريت «القدس هترجع لنا»

وكشفت الفنانة هنادي مهنا، عن بدايتها الفنية، إذ قالت: «أنا ظهرت لأول مرة مع هالة سرحان من خلال برنامجها، وكان لدي 3 أعوام، ثم شاركت بعد ذلك في الغناء من خلال أغنية القدس هترجع لنا، وكان لدي حينها 3 سنين ونصف»، متابعة: «شاركت مع الفنانة ذكرى من خلال ظهوري في فيديو كليب في أحد أعمالها الغنائية».

«مهنا»: أنا طول الوقت بنت أبويا ومبحبش حد يضايقه

وأشارت الفنانة هنادي مهنا، إلى أنها تحب والدها جدًا، قائلة: «أنا طول الوقت بنت أبويا، وأي حاجه بتحصل كنت باخد صف بابا من غير ما أعرف إيه المشكلة، لأني مكنتش بحب حد يضايقه»، مضيفة: «عندما تزوجت أدركت أن الزوجة والأم تبذل جهدا كبيرا من أجل زوجها وأبنائها لذلك أدركت قيمة والدتي، وبدأت العلاقة بيننا تقوي، وبدأت أدافع عنها في الكثير من الأمور»، وذلك خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة»، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وتابعت الفنانة حديثها عن والدتها، قائلة: «ماما بذلت جهد كبير جدًا في البداية، لأنها متزوجة من فنان، بالإضافة إلى أنها عندما جائت إلى مصر لم تكن تعرف اللغة العربية»، «والدتي فرنساوية وست جدعة مصرية في نفس الوقت».

وأضافت «هنادي» أن والدتها تدعمها في مشوارها الفني، وكافة أمور حياتها، كما قدمت لها العديد من النصائح عندما كانت مقبلة على الزواج، لافتة إلى أن زوجها الفنان خالد أحمد صالح بدأ يتحدث اللغة الفرنسية من أجل والدتها.