هنادي مهنا: يطلعوا علينا إشاعات طلاق أحسن ما يحسدونا.. وبكوي فانلات جوزي

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن طبيعة علاقتها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح، مشيرة إلى أنها تهتم به دائمًا بناء على نصيحة والدتها لدرجة أنها «بتكوي الفانلات بتاعته» وأنها تقدم له الإفطار بشكل يومي وأن والدتها تحضر له الإفطار حال نزولها مبكرًا للتصوير.

شائعات الطلاق أفضل من الحسد

وسخرت هنادي مهنا خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، من الشائعات التي يتم إطلاقها باستمرار حول انفصالها عن زوجها، معتبرة أن ذلك أفضل من الحسد «الموضوع مضحك وبيضحكني أوي وقلت كويس أنهم مشغولين في الكلام وده ومتخيلينا أننا بينا خلافات أحسن ما يحسدونا».

أتمنى إن جوزي ينجح أكتر

وتحدثت هنادي مهنا عن غيرة زوجها عليها «أكيد زي كل البني أدمين بس مش بتخانق وهو بيغير عليا في حدود الطبيعي» مؤكدة أنها تعرف كلمة السر «الباسورد»، الخاصة بهاتف زوجها «مش عشان حاجة بفتح موبايله عشان بس لو هكلم حد أو عايزه صور وهو مش بيغيره لأنه ماعندوش حاجة يخبيها فسايبه زي ما هو».

وأكدت هنادي مهنا أنها لا تغير أبدًا من نجاح زوجها الفني «بالعكس مافيش مجال للمنافسة بين راجل وست لكن على أي حال أتمنى أن ينجح أكتر وببقى فرحانة لما ينزله حاجة وبكون متحمسة في دعمه وكأن الدور لي».