هنادي مهنا: عايزة أعمل فرح تاني بعد ما خسيت.. وبقى عندي فوبيا بسبب الرشاقة

علقت الفنانة هنادي مهنا على رشاقتها وخسارتها لوزنها الزائد، موضحة أنها مرت بفترات اكتئاب وضغط تسببت في أنها لم تلاحظ زيادة وزنها «كلنا بنروح في فترات اكتئاب أو ضغط وزنه بيزيد مش بيعرف ياخد باله من نفسه أو بتخليه ياكل كتير وأنا في أسبانيا كنت متعودة وأنا عايشة في أسبانيا وقت الجامعة كنت بتحرك كتير أوي ومكنش فيه حد بيطبخ فكنت رشيقة ولما جيت مصر كان فيه دلع كتير أوي محشي وحمام ومسقعة ودي حاجات ماينفعش تتساب وماتتاكلش».

وأوضحت هنادي مهنا خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON» أن الجمهور كان ينتقدها وقتها «الأعمال اللي كنت بصورها ومش بتنزل كنت بحط فيديوهات من الكواليس على إنستجرام والناس تقولي فين الأعمال إنتي بتصوري لنفسك ولا إيه وأنا في الأساس شكلي كان زي دلوقتي بعد فقد الوزن لكن الفترة دي كانت سبب في زيادة وزني حينها»، مشيرة إلى أن اكتسابها للوزن كان لفترة مؤقتة ولم يكن ضمن ملامح شخصيتها في السابق.

جربت حاجات كتيرة جداً وماخستش

وأكدت أنه ليس من العيب اللجوء لطبيب تخسيس لمساعدتها على خسارة الوزن قائلة «جربت حاجات كتيرة جداً وماخستش فروحت لدكتور وأيا كان مافعلته عند الدكتور عشان أخس لكن الموضوع في النهاية مكنش استسهال وقبل الخطوة دي عملت كل حاجة دايت ورياضة ولكن اضطريت في النهاية لتدخل الطبيب ومش شرط يكون جراحة في أساليب كتيرة جداً للتخسيس».

وأشارت إلى أنها تتمنى عمل فرح مرة أخرى لتلتقط فيه الصور بعد خسارة وزنها «بحب صور فرحي جداً بس بعد ماخسيت ببقى نفسي أعمل فرحي تاني»، مضيفة «إحنا حضرنا للفرح بسرعة ومكنش فيه وقت أجهز الحاجات الي أنا عايزاها لأني شخصية دقيقة وبحب التفاصيل جداً».

وكشفت هنادي مهنا عن طريقة حفاظها على رشاقتها «باخد بالي كويس أوي دلوقتي وبلعب رياضة والإنسان لما بيشوف نفسه خاسس دلوقتي بيبقى عنده طاقة أن يكمل الطريق لدرجة أني بقى عندي فوبيا عشان أحافظ على ده».