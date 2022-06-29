بهجة بين طلاب الثانوية العامة بسبب سمية الخشاب: حسابها بقى أهم من جوجل

حالة من الحب والبهجة عبر عنها طلاب الثانوية العامة لعام 2022 بعد انتهائهم من امتحان اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، بسبب محاولات الفنانة سمية الخشاب تقديم المساعدة لهم خلال المراجعات النهائية للمناهج عبر صفحتها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إذ اتجه عدد كبير من الطلاب لكتابة تعليقات لشكرها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أحد متابعي سمية الخشاب: مكنتش متخيل أني هنجح بسببها

وكتب أحد الأشخاص عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا مكنتش متخيل أني في يوم من الأيام هنجح في الأدب بفضل سمية الخشاب».

متابعة: أخويا قالي الامتحان كله جه من مراجعه سمية الخشاب

بينما قالت إحدى متابعات النجمة سمية الخشاب، عبر حسابها بموقع التغريدات الصغيرة «تويتر»: «كنت بسأل اخويا النهارده عملت إيه في الامتحان قالي الحمدلله الامتحان كله جه من مراجعه سميه الخشاب».

في حين قالت إحدى متابعات النجمة سمية الخشاب: «أكونت الفنانة سمية الخشاب بقا أهم من جوجل دلوقتي»، عبر موقع التغريدات الصغيرة «تويتر»، وذلك تعليقًا على دعم الخشاب، لطلاب الثانوية العامة، من خلال تقديمها لعدد من الملخصات والمراجعات النهائية، عبر حسابها الشخصي.

كما انهالت عليها عدد من التعليقات الأخرى، كانت من بينها: «امتحان فرنساوي 5٪ من المنهج 95٪ مراجعات الفنانه سمُيه الخشاب»، و«امتحان french مخرجش من مراجعات الفنانة سمية الخشاب».

سمية الخشاب تدعم طلاب الثانوية العامة

ويذكر أن الفنانة سمية الخشاب قدمت لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة العربية عدد كبير من الملخصات، إذ تحدث عن المدارس الأدبية، وقدمت لهم شرحا مختصرا لها، منها قصة طه حسين، التي كتبت عنها: «حبايبي ربنا معاكوا في العربي، متنسوش أن طه حسين كان بياكل بيض وبصل، وعسل أسود كمان.. وكان بيغطي رجله كويس عشان العفاريت متعبثش بصوابعه».

ولم تنس النجمة سمية الخشاب أن تدعم طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الأجنبية الثانية، إذ نشرت عدد من الكلمات الهامة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة «تويتر».