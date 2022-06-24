سمية الخشاب: هعمل كومباوند تحكمه الستات ووجبة السوشي فيه بـ10 جنيه

ما زالت آراء وأفكار سمية الخشاب تنتشر عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» ويتفاعل معها المتابعون باستمرار، وآخر أفكارها بناء مدينة كل ما بها يكون باللون الزهري، وكتبت عبر حسابها: «عايزة أعمل كومباوند خاص أو مدينة، ويبقى لون كل حاجة pink وأغلى وجبة سوشي فيه بـ10 جنيه، واللي يمسكوا رئاسة الكومباوند ده يبقوا ستات بس، أعلى المناصب ستات بس، أي حد من السكان يحكم على حد تاني ياخد سجن مؤبد، أي حد هيقول كلمة سلبية هيدفع 1000 جنيه غرامة».

تفاعل الجمهور مع سمية الخشاب

وتفاعل المتابعون معها وقال أحدهم: «أخلص إعدادي على خير ويقبلوني معمار وأوعدك أعملك أحلى كومباوند بناتي فيكي يا مصر»، وكتب آخر: «الستات عملت كل حاجة مجتش ع الكومباوند يافنانة لو احتاجتي شركة مقاولات أنا موجود أهو نطلع بمصلحة».

وكتب آخر ردا على سمية الخشاب: «عندنا دكتورة بتحب اللون ده أوي لدرجة أنها قالت للبنات محدش ييجي بأي لون أسود، الدنيا مش ناقصة كآبة فرفشوا كده وحتى الولاد كمان محدش يلبس أسود».

التأهيل النفسي في الجامعات

وتطرح سمية الخشاب دائما العديد من الأفكار والاقتراحات على السوشيال ميديا وآخرها كان التأهيل النفسي في المدارس وكتبت: «يا ريت يبقى فيه نظام تأهيل نفسي في الجامعات للطلاب، يعني لما نتيجة التنسيق تطلع قبل ما يتقبل الطالب في الكلية يتعمله evaluation نفسي من لجنة متخصصة تشوف هل هو مؤهل نفسيا إنه يدرس مع الطلاب وهل له أي ميول للعنف أو أي خلل في صحته النفسية قبل ما يدخل المرحلة دي».

وأضافت: «ومش بس للجامعات، للمدارس ولكل هيئة تعليمية أو منظومة رياضية حتى، حتى اللي مقبلين على الجواز وبيفكروا يكونوا أسرة لازم يتعملهم الـevaluation ده عشان يعرفوا يطلعوا جيل آدمي».