سمية الخشاب توجه رسالة لطلاب الثانوية: «قلبي معاكم يا حبايبي»

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة خاصة لطلاب الثانوية العامة، قبل ساعات من بدء مارثون الامتحانات، خلال حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

سمية الخشاب تدعم طلاب الثانوية العامة

وكتبت سمية الخشاب: «قلبي مع حبايبي اللي في ثانوية عامة، بكرة أو الأيام الجايه، زيها زي أي أيام في حياتنا، عملنا اللي علينا وذاكرنا، ودي مجرد مرحلة بس، هنحل على قد ما نقدر وهنرضى بأي نتيجة، وهنثبت نفسنا في أيا كان المجال اللي هتحدده المرحلة دي، فخورة بيكم في كل الأحوال».

قلبي مع حبايبي اللي في ثانويه عامه، بكرا او الايام الجايه زيها زي اي ايام في حياتنا، عملنا اللي علينا وذاكرنا ودي مجرد مرحله بس، هنحل علي قد ما نقدر وهنرضي بأي نتيجه وهنثبت نفسنا في ايا كان المجال اللي هتحدده المرحله دي، فخوره بيكم في كل الاحوال — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 19, 2022

سمية الخشاب تدعم لاعب مانشستر يونايتد ضد طالب مصري

ودعمت سمية الخشاب خلال الساعات القليلة الماضية، ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضد طالب مصري بكلية طب علاج طبيعي بجامعة القاهرة مقيم بمحافظة الشرقية، بعد اتهام الأول للأخير، بتوجيه شتائم له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم قرر مقاضاته.

غياب سمية الخشاب عن دراما رمضان المنقضي

غابت سمية الخشاب عن دراما رمضان المنقضي، وذلك بعد نجاحها العام الماضي من خلال مسلسل «ملحمة موسي»، التي كانت تدور أحداثه في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

أبطال مسلسل «ملحمة موسي»

وشارك في بطولة المسلسل محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، أسماء جلال، ضياء عبد الخالق، منذر رياحنة، مفيد عاشور، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، محمد ريحان، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.