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سمية الخشاب تلخص قصة طه حسين لطلاب الثانوية العامة: «كان بياكل بيض وبصل»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:42 م | السبت 25 يونيو 2022
سمية الخشاب

سمية الخشاب

وجهت الفنانة سمية الخشاب، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة قبل أداء امتحان اللغة العربية غدا الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

سمية الخشاب: طه حسين كان بيغطي رجله من العفاريت  

وكتبت سمية الخشاب: «حبايبي ربنا معاكوا في العربي، متنسوش أن طه حسين كان بياكل بيض وبصل، والأرانب كانت بتنط من فوق السور.. وعسل أسود كمان.. وكان بيغطي رجله كويس عشان العفاريت متعبثش بصوابعه».

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وأضافت: «عندنا 6 مدارس أدبية، كل واحدة بتتكون من 6 نقاط برضه، أي مدرسة أدبية هيبقى فيها شعراء، وهيبقى فيها وحدة، وأكيد لغة وموسيقى (وزن وقافية) وبيبقى طاغي فيها الصياغة على المضمون أو العاطفة على الأفكار وفي موضوعات هنمسك واحدة واحدة نلمها في شوال».

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سمية الخشاب توجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة

ووجهت سمية الخشاب منذ أيام قليلة، رسالة خاصة لطلاب الثانوية العامة، قائلة: «قلبي مع حبايبي اللي في ثانوية عامة، عملنا اللي علينا وذاكرنا، ودي مجرد مرحلة بس، هنحل على قد ما نقدر وهنرضى بأي نتيجة، وهنثبت نفسنا أيا كان المجال اللي هتحدده المرحلة دي، فخورة بكم في كل الأحوال».

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