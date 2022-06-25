سمية الخشاب تلخص قصة طه حسين لطلاب الثانوية العامة: «كان بياكل بيض وبصل»

وجهت الفنانة سمية الخشاب، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة قبل أداء امتحان اللغة العربية غدا الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

سمية الخشاب: طه حسين كان بيغطي رجله من العفاريت

وكتبت سمية الخشاب: «حبايبي ربنا معاكوا في العربي، متنسوش أن طه حسين كان بياكل بيض وبصل، والأرانب كانت بتنط من فوق السور.. وعسل أسود كمان.. وكان بيغطي رجله كويس عشان العفاريت متعبثش بصوابعه».

حبايبي ربنا معاكوا في العربي، متنسوش انه طه حسين كان بياكل بيض وبصل وان الارانب كانت بتنط من فوق السور — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 24, 2022

وأضافت: «عندنا 6 مدارس أدبية، كل واحدة بتتكون من 6 نقاط برضه، أي مدرسة أدبية هيبقى فيها شعراء، وهيبقى فيها وحدة، وأكيد لغة وموسيقى (وزن وقافية) وبيبقى طاغي فيها الصياغة على المضمون أو العاطفة على الأفكار وفي موضوعات هنمسك واحدة واحدة نلمها في شوال».

عندنا ٦ مدارس ادبيه، كل واحده بتتكون من ٦ نقاط برضه، اي مدرسه ادبيه هيبقي فيها شعراء، وهيبقي فيها وحده، واكيد لغه وموسيقي (وزن وقافيه) وبيبقي طغي فيها الصياغه علي المضمون او العاطفه علي الافكار وفي موضوعات، هنمسك واحده واحده نلمها فشوال https://t.co/B2VUJCom3M — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 25, 2022

سمية الخشاب توجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة

ووجهت سمية الخشاب منذ أيام قليلة، رسالة خاصة لطلاب الثانوية العامة، قائلة: «قلبي مع حبايبي اللي في ثانوية عامة، عملنا اللي علينا وذاكرنا، ودي مجرد مرحلة بس، هنحل على قد ما نقدر وهنرضى بأي نتيجة، وهنثبت نفسنا أيا كان المجال اللي هتحدده المرحلة دي، فخورة بكم في كل الأحوال».