«القومي للترجمة» يجهز خطة شاملة لتثقيف الأطفال.. فعاليات وأنشطة ترفيهية

كشفت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، أن المركز يجهز خطة في الفترة المقبلة، تستهدف تثقيف وتوعية الأطفال، من خلال التعاون مع قطاعات وزارة الثقافة ذات الصلة، في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري 2030.

فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية للأطفال

أوضحت كرمة سامي، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نعمل حاليا في المركز القومي للترجمة على تنفيذ مشروع تنمية وتثقيف الأطفال من خلال المركز، بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة، بتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال، التي يشارك فيها الأطفال بفاعلية».

وفي إطار خطة تثقيفة وتوعية الأطفال، أعلن المركز القومي للترجمة، توفير أحدث إصداراته، وغيرها من كتب الأطفال عبر مكتبة المترجم، بمقر المركز بساحة دار الأوبرا، فضلا عن ركن أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة، بالإضافة إلى ركن أحدث الإضافات للأصول الأجنبية.

الأكثر مبيعا في المركز القومي للترجمة

تصدرت الطبعة العربية من كتاب «الستة والثلاثون موقفًا دراميًا»، قائمة الأكثر مبيعًا في المركز القومي للترجمة، خلال شهر يونيو الجاري، والكتاب من تأليف جورج بولتي، وترجمة السيناريستت الراحل مصطفى محرم.

وضمت قائمة الأعلى مبيعا، بالترتيب، كل من الكتب التالية:

- «الحكومة الصالحة»، من تأليف بيير روزنفالون ومن ترجمة نجوى حسن.

- «أماكن صغيرة وقضايا كبيرة: مقدمة للإنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية»، للمؤلف توماس هيلاند إريكسن، ومن ترجمة عبده الريس.

- «متاهات: استطلاعات في التاريخ النقدي للأفكار»، للمؤف ريتشارد وولين، ومن ترجمة محمد عناني.

- «مقدمة في تاريخ إسرائيل»، من تأليف يوليوس فلهاوزن، ومن ترجمة أحمد هويدي وهاني فتحي مرسي.

- «ما بعد التاريخ» من ترجمة شريف يونس.

- «دون طريق.. بلا أثر» للمؤلف دينيس جوتسكو، ومن ترجمة أحمد صلاح الدين.

- «معنى الوجود الإنساني»، تأليف إدوارد أ.ولسون، وترجمة عزت عامر.

- «عقل الحيوان» للمؤف كريستين أندروز، وترجمة مصطفى إبراهيم فهمي.