المركز القومي للترجمة يوفر أحدث كتب الأطفال بساحة الأوبرا

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، توفير أحدث إصداراته وغيرها من كتب الأطفال عبر مكتبة المترجم، بمقر المركز بساحة دار الأوبرا، وكذلك ركن أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة، وكذلك ركن أحدث الإضافات للأصول الأجنبية.

هنري الثامن.. أبرز الكتب المتوفرة بالمركز

ومن بين الكتب المتاحة للأطفال «هنري الثامن»، تأليف وليم شكسبير، وترجمة محمد عناني، و«الأساطير الذهبية» صادرة عن الدار المصرية اللبنانية، وهي من تأليف هدى مصطفى ورسوم عبدالعال، و«الفرشاة السحرية» حكايات من الصين، «لمسة الأم» تأليف نجلاء علام.

وكان المركز القومي للترجمة قد نظم أمس ورشة بعنوان «مهارات الترجمة الأدبية من اللغة الأسبانية» بهدف دعم شباب المترجمين الذي يعتبره المركز دورًا محوريًا من أدواره، حيث ألقت المترجة الدكتورة نادية جمال الدين محاضرة أوضحت من خلالها أساسيات ومناهج الترجمة والصعوبات التي يتعرض لها المترجم الشاب في بداية رحلته في الترجمة.

مسابقة ترجمة الأدب المكسيكي

‎ويأتي ذلك على خلفية الدورة الأولى من مسابقة ترجمة الأدب المكسيكي التي أطلقها المركز القومي للترجمة بالتعاون مع سفارة المكسيك في سبتمبر الماضي، والإعلان عن الفائز في احتفال أقيم في المركز القومي للترجمة الشهر الماضي.

كما وقع المركز القومي للترجمة مؤخرا، بروتوكول تعاون مع مركز الأزهر للترجمة برئاسة الدكتور أحمد العزبي، وذلك بحضور الدكتورة هند أسعد المشرف على شؤون الترجمة بالمركز القومي للترجمة، والدكتور خالد عبد اللطيف المنسق العام لمركز الأزهر للترجمة.

ويتضمن بروتوكول التعاون تبادل الإصدارات والنشر المشترك وعقد الندوات المشتركة وإصدار مجلة عن الترجمة والتعاون على الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية والآسيوية والأفريقية، كما يتضمن البروتوكول تبادل الرؤى في مجالات التعاون المشتركة وأيضًا تعاون الطرفين على تشجيع البحوث والدراسات في مجال الترجمة وتطوير منهجيات تدريس الترجمة وعقد ورش للتدريب وتبادل المدربين بين الطرفين.