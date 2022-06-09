6 إصدارات جديدة من المركز القومي للترجمة.. تعرف عليها

أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، 6 إصدارات حديثة مترجمة من اللغات الأجنبية كالتالي:

- «عصر العلم.. ماذا تعلم العلماء في القرن العشرين» تأليف جيرارد بيل، ترجمة وتقديم حسين ثابت.

- «تجاوز الوضعية والنسبوية.. النظرية والمنهج والدليل» تأليف لاري لودان، ترجمة ودراسة وتقديم فاطمة إسماعيل، ومراجعة مصطفى لبيب.

- «التدريب على العلاقات الإنسانية: نظرية التدريب وتطبيقها على العزب والأزواج والآباء»، تأيف لوسي ليفيس، وإلين كوكس، وترجمة منال زكريا.

- «العقد الأحمر.. الثورة الثقافية الألمانية الصغيرة 1967- 1977» تأيف جيرد كوينن، ترجمة علاء الدين ندا، ومراجعة باهر محمد الجوهري.

-«نحن ذوات إنسانية» تأليف آلان تورين، ترجمة صالح راشد

- «الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية» الجزء الأول، تأيف سوزان مارشد، ترجمة وتقديم رضوان السيد.

بروتوكول تعاون مع مركز الأزهر للترجمة

وكان المركز القومي للترجمة قد وقع بروتوكول تعاون مع مركز الأزهر للترجمة برئاسة الدكتور أحمد العزبي، وذلك بحضور الدكتورة هند أسعد المشرف على شؤون الترجمة بالمركز القومي للترجمة والدكتور خالد عبداللطيف المنسق العام لمركز الأزهر للترجمة.

ويتضمن بروتوكول التعاون تبادل الإصدارات والنشر المشترك وعقد الندوات المشتركة وإصدار مجلة عن الترجمة والتعاون على الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية والآسيوية والإفريقية، كما يتضمن البروتوكول تبادل الرؤى في مجالات التعاون المشتركة وأيضًا تعاون الطرفين على تشجيع البحوث والدراسات في مجال الترجمة وتطوير منهجيات تدريس الترجمة وعقد ورش للتدريب وتبادل المدربين بين الطرفين.

وأعلن المركز القومي للترجمة نتيجة جوائز مسابقة الرواية المكسيكية في دورتها الأولى، وبحضور السفير أوكتافيو تريب والروائي المكسيكي خوان بيورو ، في إطار بدء تفعيل ترجمة الثقافة المكسيكية، وفازت بجائزة ترجمة الرواية المكسيكية في دورتها الأولى الدكتورة رحاب وهدان.

‏‎ويحصل الفائز على جائزة قدرها ألف دولار أمريكي وشهادة تقدير فضلا عن مجموعة أعمال عن الأدب المكسيكي كما يتم نشر العمل ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة.