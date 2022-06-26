«القومي للترجمة» يدعو للمشاركة بمسابقة كشاف المترجمين.. اعرف آخر موعد للتقديم

جدد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الدعوة للمشاركة في مسابقة كشاف المترجمين لترجمة الإبداع القصصي، مؤكّدًا أنَّ باب التقديم مفتوح حتى 30 يونيو 2022.

وقال المركز القومي للترجمة، في بيان صحفي، إنَّه إيمانًا من المركز القومي للترجمة بدورهِ في اكتشاف العناصر الشبابية المتميزة في مجال الترجمة على مستوى مصر ودعمها، فإن المركز يدعو للمشاركة في مسابقة «كشاف المترجمين لترجمة الإبداع القصصي»، بالتعاون مع الهيئة العامة لـ قصور الثقافة وفقًا للتفاصيل التالية:

أولا: شروط التقدم للمسابقة

1. يختار المشارك قصة واحدة لترجمتها عن أي من اللغات التالية: (الإنجليزية - الفرنسية - الإسبانية - الألمانية - الإيطالية - الصينية - الروسية - الكورية - التركية - السواحيلية - الأردية - الفارسية) إلى اللغة العربية.

2. ألا يكون قد سبق ترجمة القصة من قبل.

3. أن يكون النص المترجم فيما لا يقل عن صفحتين ولا يزيد على (15) صفحة مكتوبة بخط simplified arabic بنط (14).

4. يشير المتسابق إلى عنوان المجموعة القصصية واسم المؤلف ودار النشر على غلاف العمل، ويقدم نبذة صغيرة عن المؤلف.

5. ألا يزيد سن المتسابق على 35 عامًا حتى نهاية عام 2022.

ثانيًا: الجوائز

يحصل أصحاب الأعمال الفائزة على مجموعة من إصدارات المركز المترجمة بالإضافة إلى نشر ترجماتهم ضمن سلسلة آفاق عالمية التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت عنوان «مختارات قصصية مترجمة من حول العالم»، ومنح شهادات تكريم للفائزين.

ثالثًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

1. يتمّ تقديم (3) نسخ ورقية مطبوعة على ورق A4 من النص المترجم، ونسخة إلكترونية، بالإضافة إلى نسخة واحدة من النص الأجنبي.

2. سيرة ذاتية مختصرة للمتسابق.

تُقدم الأعمال المترجمة في ظرف مغلق إلى إدارة التدريب والجوائز بالمركز القومي للترجمة (شارع الجبلاية، الجزيرة، دار الأوبرا، القاهرة)، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 11 صباحًا إلى 2 ظهرًا، ويجب أن يُذكر على الظرف اسم المسابقة، واسم المتسابق، وبيانات التواصل معه تفصيلا (تليفون ومحمول وبريد إلكتروني).