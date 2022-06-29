«القابضة للمياه»: المسار الوظيفي يهدف إلى تطوير مهارات العاملين بالشركات

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين وفقا لنظام الجدارات الفنية للشركة القابضة، وذلك في إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال تنفيذ برنامج المسار الوظيفي.

استكمال زيارات اعتماد أماكن التدريب والتقييم العملي

وذكرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها اليوم، قيام الإدارة العامة للمسار الوظيفي بقطاع الموارد البشرية، باستكمال زيارات اعتماد أماكن التدريب والتقييم العملي، حيث جرى تنفيذ الزيارات لشركتي مياه البحيرة والإسكندرية، كما تم تجهيز متطلبات التدريب والتقييم العملي للمسارات الوظيفية بشكل جيد في تخصصات «فني حملة - فني تشغيل مياه - فني صيانة كهربائية».

اعتماد ورشة الحملة الميكانيكية بمحطة المنشية

وأوضحت إدارة المسار الوظيفة، أنه جرى اعتماد ورش «الحملة الميكانيكية، الكهرباء، الشبكات، عنبر الكلور والشبه» بمحطة المنشية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وكذلك اعتماد ورش «الكهرباء الملحقة بمركز التدريب - عنبر الكلور والشبه بمحطة الرحمانية- الشبكات الملحقة بمركز التدريب بشركة مياه الشرب بالبحيرة».

مشاركة فعالة من الإدارة العامة للتدريب بمياه البحيرة والإسكندرية

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن عملية الاعتماد والتقييم تمكت بمشاركة فعالة من الإدارة العامة للتدريب بشركتي البحيرة والإسكندرية تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفي.

اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالعمل المؤسسي

يذكر أن اختبارات المسار الوظيفي، أحدثت تطور في الأداء بكل التخصصات، حيث يحتم على الموظف اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالعمل المؤسسي كشرط أساسي من شروط الترقية، مما يشجع العاملين علي المساهمة بشكل فعال في برامج المسار للحصول علي الترقية المستحقة، والاجتهاد والمثابرة لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية.