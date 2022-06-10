لجان لتوعية المواطنين بالاستخدام الأمثل للمياه وشبكات الصرف الصحي

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تولى أهمية كبرى لخطط سلامة المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي، ضمن استراتيجية إدارة الموارد المائية الخاصة بقطاع مياه الشرب، والحفاظ على استثمارات الدولة الهادفة لتأمين الصحة العامة.

الإجراءات التصحيحية الصادرة عن نظم إمداد سلامة ومأمونية المياه

وأعلنت شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تنظيم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ورشة عمل لمناقشة الإجراءات التصحيحية الصادرة عن نظم إمداد سلامة ومأمونية المياه «محطة مياه الكرياتية – عزبة يوسف النقالي - محطة مياه غرب قنا – محطة مياه الرحمانية – محطة مياه العضاضية النقالي – محطة مياه البطحة أبو عموري النقالي».

ضمان وصول مياه الشرب بجودة عالية وآمنة

وأوضح المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا في تصريحات صحفية، أن ورشة العمل تناولت عرضا عن أهم المخاطر المتعلقة بالصحة العامة، وتوضيح الإجراءات التصحيحية المطلوب تنفيذها من الجهات المختلفة لضمان وصول مياه الشرب بجودة عالية وآمنة للمستهلكين.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد علي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وفريق الدعم الفني لخطط المأمونية بقيادة الدكتور أحمد جمال مدير شئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفريق السلامة والمأمونية بشركة مياه قنا وممثلي مديريات الري، والصحة، وشئون البيئة، والمحافظة.

التأكيد على جودة مياه الشرب

وأشارت الدكتورة حنان عبدالباقي رئيس قطاع المعامل وضبط الجودة بشركة قنا، إلى أن الشركة تولي أهمية كبرى لخطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب.

واستعرضت الورشة الإجراءات التصحيحية التي نتجت عن خطط المأمونية، وأهمية إعداد وتنفيذ الخطط في صورة متكاملة لكافة مراحل نظام الإمداد لما لها من مردود قوي في تطبيق نهج الشركة القابضة في الحفاظ على استثمارات الدولة وتقديم خدمات ذات جودة عالية ومستدامة للمواطنين.

إزالة التعديات على مجاري المياه العذبة

وأوصت بضرورة تشكيل لجان توعوية مشتركة بين الشركة وبقية الجهات المعنية لتوعية المواطنين، بشأن ضرورة الاستخدام الأمثل للمياه والصرف الصحي، وكذلك المرور دوريا من خلال الجهات ذات الصلة لإزالة التعديات على مجاري المياه العذبة وأيضا الشبكات الخاصة بالشركة.

الجدير بالذكر أن خطط سلامة ومأمونية المياه هي آلية تشارك بها جميع الجهات ذات الصلة في قطاع مياه الشرب وتهدف إلى تقييم وإدارة المخاطر المحتملة وتقديم الإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها، ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية والتوزيع لضمان تقديم خدمة متميزة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.