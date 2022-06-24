شروط القبول بمدارس مياه الشرب والصرف الصحي.. وآخر موعد للتقديم

أيام قليلة وينتهي التقديم للالتحاق بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي يمكن دخولها بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، وأعلنت الشركة منذ أيام، عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية للمياه، للعام الدراسي 2022/ 2023 بمحافظات «القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، أسيوط».

ويكون التقديم عبر الموقع الإلكترونى لشركة مياه الشرب، وذلك في الفترة من 15 يونيو وحتى 30 يونيو، على أن يتم عقد اختبارات لأعلى مجموع من المتقدمين اعتباراً من يوم 3 يوليو المقبل.

وفيما يلي، نعرض شروط الالتحاق الطلاب بـ مدارس مياه الشرب، وأبرز التخصصات التي يتم الدراسة بها، وفقا لما ذكرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

شروط الالتحاق بمدارس مياه الشرب

مدارس مياه الشرب تضع بعض الشروط للالتحاق بها، وهي كما يلي:

1ـ أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الإعدادية العامة عام 2021/2022.

2ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2022 عن 18 عامًا.

3ـ أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة مصري الجنسية.

4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة.

5ـ أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

6 - أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

7ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي كالآتي: ـ

مدرسة مسطرد ـ محافظات «القاهرة ـ القليوبية ـ مدن القناة».

مدرسة الجيزة ـ محافظات «الجيزة وضواحيها ـ الفيوم».

مدرسة بني سويف ـ محافظات «بني سويف وضواحيها ـ المنيا».

مدرسة أسيوط ـ محافظات «أسيوط والوادي الجديدـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان».

تخصصات ودراسة مياه الشرب

- تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

- ضبط وجودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

- تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

- تشغيل وصيانة محطات التحلية «تحلية مياه البحار».