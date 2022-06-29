ريكارود سواريز مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة.. ومؤتمر صحفي مرتقب

وصل البرتغالي ريكاردو سواريز، إلى مطار القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، بعد إنهاء الاتفاق مع مسئولي الأهلي، على خلافة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في القيادة الفنية لفريق الكرة الأول.

ومن المقرر التوقيع على عقود تدريب سواريز، للشياطين الحمر، خلال الساعات المقبلة، بينما سيتم إعلان تنصيبه بشكل رسمي، خلال مؤتمر صحفي يقام غدا الخميس، بمقر القلعة الحمراء.

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