يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء اليوم بين الأهلي وبيراميدز، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر للموسم الماضي، ما يزيد من نسب البحث عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في بطولة كأس مصر.

ويستعرض موقع «الوطن»، كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في بطولة كأس مصر، وموعد المباراة في السطور التالية:

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية لقاء الأهلي وبيراميدز مساء اليوم الأحد 26 يونيو على استاد القاهرة الدولي ضمن دور الثمانية من بطولة كأس مصر في تمام الساعة 09:30 مساء بتوقيت القاهرة، و10:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في كأس مصر

ووفق المعلن فأنه يتم البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، ويسبق المباراة أستوديو تحليلي من كبار نجوم الرياضة المصرية السابقين، ويمكن ضبط التردد كالآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

كما سيتم بث المباراة عبر قناتين أرضيتين هما قناة اون تايم سبورت والقناة الثانية عبر البث الأرضي أيضا.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

تردد القناة الثانية المصرية

ويمكن ضبط تردد القناة الثانية المصرية عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال المعلومات الآتية:

التردد: 12053.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD.