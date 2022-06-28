أول تعليق لموسيماني بعد اقتراب ريكاردو سواريز من قيادة الأهلي

يواصل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، حديثه عن الرحيل خارج القلعة الحمراء، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، في أعقاب الخروج المخيّب من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الوصول إلى نهائي المسابقة القارية، لكن تفوق الوداد حال دون الحصول على اللقب الـ11 للمارد الأحمر.

وأكد موسيماني خلال تصريحات لإذاعة kayafm، أنّ رحيله عن الأهلي لم يكن سهلاً، خاصة أنّه توقع استمراره على رأس القيادة الفنية للشياطين الحمر لفترة طويلة، لكن وقت الرحيل قد حان، بعدما تعلم الكثير من الدورس داخل القلعة الحمراء، مشيدا بالنهاية الاحترافية بين الطرفين، التي كانت تحمل من الود والاحترام الكثير.

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