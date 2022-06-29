القابضة للغزل والنسيج: نستورد ماكينات على أعلى مستوى من أوروبا

قال أحمد مصطفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، إنّه جرى تسوية ديون الشركة، حيث كانت ترجع إلى 42 سنة، وكانت الشركة مثقلة بأعباء الديون، حتى صدرت أحكاما قضائية بالحجز على أرصدة الشركات في البنوك.

تسوية 20.7 مليار جنيه مديوينيات

وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «تمكنا من تسوية 20.7 مليار جنيه مديوينيات أكبرهم مع بنك الإستثمار القومي، وكان الدين في عام 1980م 342 مليون جنيه، وصل إلى 10.4 مليار جنيه في الفترة الأخيرة».

عملنا على خطة تطوير شاملة

وتابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج: «كانت أرقاما مذهلة، كلها أعباء على الشركات، وبالتالي فقد عملنا على خطة تطوير شاملة، ولكي تؤتي ثمارها، كان لا بد أن تكون ميزانيات الشركات غير مثقلة بالأعباء والديون».

تدشين مصانع على مستوى الجمهورية

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج أنه جرى استيراد ماكينات على أعلى مستوى من أوروبا وجاري شحنها في أول دفعات بشهر أكتوبر لمصنع الغزل في المحلة، حيث يتم تدشين مصانع على مستوى الجمهورية وليس المحلة فقط، كما أن تكلفة الإنشاءات فقط تبلغ نحو 7 مليارات جنيه، كما أن تكلفة الماكينات نحو 12 مليار دولار.